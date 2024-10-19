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Rize'de Hortum Ortalıkta Korku Saldı, Binanın Çatısını Uçurdu

Rize'de Hortum Ortalıkta Korku Saldı, Binanın Çatısını Uçurdu
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Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan fırtına esnasında denizde oluşan hortum, sahildeki bir binanın çatısını yerinden sökerek uçurdu. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde fırtına çıktı, denizde hortum oluştu. Kıyıya ulaşan hortum, mahallede 6 katlı bir binanın çatısını uçurdu.

İlçede öğleden sonra özellikle sahil kesiminde fırtına ve hortum etkili oldu. Küçüktaşhane Mahallesi'ndeki 6 katlı Terzioğlu Apartmanı'nın çatısı, hortumda yerinden sökülerek uçtu. Havada savrulan çatı malzemeleri, binanın arka bahçesi ve otoparkına düştü. Çatı malzemelerinin üzerine düştüğü bir otomobil, zarar gördü. Çatının uçtuğu anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; denizde oluşan hortumun karaya ulaşması, binanın çatısının yerinde sökülüp, uçtuğu anlar yer aldı.

'ÇATIYI KATLADI'

Mahallelilerden Kadir Terzi, "Denizde 2 tane hortum oluştu. Biri farklı yöne gitti, diğeri tam binanın üzerinden geçti ve çatıyı bu hale getirdi. Çatıyı katladı, malzemeleri savurdu. Çatıyı bir sene önce yapmıştık" dedi. Binada oturanlardan Mustafa Kızılkaya da "Öyle şiddetliydi ki binayı yerinden kopardığını zannettim. Ne olduğunu ben de anlamadım. Deprem gibi etkili olduğunu hissettik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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