Rize'de 'Horonlu' Seçim Kutlaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kesin olmayan sonuçlara göre önde tamamlamasıyla baba ocağı Rize'de kutlama yapıldı, vatandaşlar sonucu horon oynayarak kutladı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde tamamlamasıyla memleketi Rize'de hemşehrileri sokağa döküldü. Caddelerde araç konvoyuyla uzun araç kuyruğu oluşturan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında toplandı. Havai fişek ve meşalelerle kutlama yapan vatandaşlar, kemençe eşliğinde de horon oynadı. Vatandaşlar, meydanda Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posteri dalgalandırdırken, Rize Belediyesi de kentin farklı 12 noktasından havai fişek gösteri yaptı. (DHA)

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