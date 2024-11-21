Üye Girişi
Haberler

Rize'de Heyelan Nedeniyle Tahliye Edilenler Bekleyişte

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası tahliye edilen apartman sakinleri evlerinin akıbetini öğrenmek için yetkililerden gelecek raporu bekliyor. Zarar gören aileler, güvenli alanlara nakledildi ancak evlerine ne zaman döneceklerine dair belirsizlik sürüyor.

Heyelan nedeniyle tahliye edilen apartman sakinlerinin bekleyişi sürüyor

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle tahliye edilen apartmanların sakinlerinin evlerinin önündeki bekleyişi sürüyor.

Rize'nin Çayeli ilçe merkezine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde Pazartesi sabahı 6.30 sıralarında meydana gelen heyelanın ardında bölgede 64 haneden oluşan 6 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan binaların sakinleri ise daha güvenli alanlara nakledildi. Evlerinde eşyaları da bulunan bina sakinleri ise tahliye edilen bölgeye çekilen güvenlik şeridinin dışında Afet ve Acil Durum Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek raporu beklemeye başladı. Rapora göre evlerinin akıbetini öğrenecek olan vatandaşlar rapor olumlu çıkması haline evlerine yerleşecekken çıkabilecek olumsuz bir raporla da evlerini boşaltmak zorunda kalacak.

Heyelanın kendilerini mağdur ettiğini ve binalarına girebilmek için çıkacak afet raporunu beklediklerini dile getiren Asım Uzun isimli bina sakini "Hep birlikte çıkacak olan kararı bekliyoruz. Karar ne olacak henüz belli değil. Eve girmeyi bekliyoruz. Çoluk çocuk var dışarıda. Okuldan gelecek çocuklar var. Mağdur olduk yani" ifadelerini kullandı.

Bölgede tahliye olan binaların bir diğer sakini İhsan Özkan ise "Bende arkadaşlar gibi kararı bekliyorum. Benimde 2. kattaydı evim. Arka balkonlarda hasar var. Çocuklar 2 gündür okula gidemedi. Yetkililer bir karar verecek, bize söyleyecek. Bizde ona göre evimize girebilecek miyiz diye bakacağız. Elektrik yok evlerde. Doğalgaz falan kapalı. Elektronik eşyalardan bir umudumuz da yok artık, onlar da gitti. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz işte. Yetkililerimiz bir şey söyleyecek bizde yapacağız" şeklinde konuştu.

Rize'de Heyelan Nedeniyle Tahliye Edilenler Bekleyişte
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Güncel
İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırganın ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

 Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli

Soylu'dan muhtarların hayallerini yerle bir edecek açıklama
Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor

Seri üretime geçildi! Nükleer savaş çanları çalıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı? Aylin Coşkun kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.