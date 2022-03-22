Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı - Haberler

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Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Güncel
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Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

RİZE'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

RİZE'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Taşköprü mevkisinde sabah saatlerinde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Pazar-Hemşin kara yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, ulaşımı eski yol üzerinden sağlarken, yolun açılması için de çalışmalara başlandı.


Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

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