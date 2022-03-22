Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
RİZE'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
RİZE'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
İlçeye bağlı Taşköprü mevkisinde sabah saatlerinde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Pazar-Hemşin kara yolu, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, ulaşımı eski yol üzerinden sağlarken, yolun açılması için de çalışmalara başlandı.