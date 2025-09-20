Rize'de Heyelan: Ayder Yaylası Yolu Kapandı, İşçiler Mahsur Kaldı

Rize'de sağanak nedeniyle Ayder Yaylası yolu üzerinde süren yol çalışmasında heyelan meydana geldi, yolun bir kısmı çöktü. Ulaşıma kapanan Ayder Yaylası güzergahında Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli inşaatındaki işçiler, mahsur kaldı. İşçiler, iş makineleri ile mahsur kaldıkları yerden güvenli alana çıkarıldı.

HABER Cevahir TOPALOĞLU KAMERA: RİZE,