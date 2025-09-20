Rize'de Heyelan: Ayder Yaylası Yolu Kapandı, İşçiler Mahsur Kaldı
Rize'de meydana gelen sağanak nedeniyle Ayder Yaylası yolu üzerinde heyelan gerçekleşti. Yolun bir kısmı çökerken, inşaatta çalışan işçiler mahsur kaldı. İş makineleri yardımıyla sağ salim kurtarıldılar.
Rize'de sağanak nedeniyle Ayder Yaylası yolu üzerinde süren yol çalışmasında heyelan meydana geldi, yolun bir kısmı çöktü. Ulaşıma kapanan Ayder Yaylası güzergahında Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli inşaatındaki işçiler, mahsur kaldı. İşçiler, iş makineleri ile mahsur kaldıkları yerden güvenli alana çıkarıldı.
HABER Cevahir TOPALOĞLU KAMERA: RİZE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel