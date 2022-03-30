Rize'de heyelan; Ardeşen-Çamlıhemşin yolu kapandı
Demirören Haber Ajansı - Adem Akatin - Güncel
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RİZE'de heyelan meydana gelen Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu kapanırken, Karayolları ekipleri de yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
RİZE'de heyelan meydana gelen Ardeşen- Çamlıhemşin kara yolu kapanırken, Karayolları ekipleri de yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi Ziyaretçi Merkezi yakınlarında, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma kapandı, çevredeki bazı yapılar da hasar gördü. İhbarla bölgeye gelen Karayolları ekipleri, yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.