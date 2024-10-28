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Rize'de Heyelan: 3 Ev Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen şiddetli yağışların ardından oluşan heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD ve diğer kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalara devam ediyor.

Rize'de heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı

3 evin tahliye edildiği heyelanlı saha böyle görüntülendi

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Geçtiğimiz hafta başlayarak Doğu Karadeniz illerini etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, Çayeli ilçesinin ardından Ardeşen'de de heyelana neden oldu. 3 evin hasar gördüğü heyelanda 1 evde ikamet eden 5 kişi Acil Drurum ve Afet Yönetimi başkanlığı ( Afad ), Jandarma Arama Kurtarma ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından tahliye edildi.

Osman Şeremet köyde 3 evin tedbir amaçlı boşaldığını 1 evin ise tehlikede olduğunu dile getirerek "Cumartesi günü aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. 2 dönüme yakın bir çay tarım arazisinde kopma meydana geldi. Menfezimiz tıkandı ve evler tamamen toprak doldu. 3 ev boşaltıldı, 1 evde yukarıda tehlikede. Cana bir şey olmadı" dedi.

Şiddetli yağmurların yağdığı sırada heyelan olmadan önce 1 evde bulunan 5 kişinin ekipler tarafından tahliye edildiği kaydeden Şeremet " Afad, AKUT ve JAK ekipleri geldi. O zaman daha dağ bu şekilde fazla inmemişti. Saat 18.00 sıralarıydı. Altta ki evde ikamet eden 5 kişiyi ekiplerle çıkardık, evin etrafından dolanarak Ardeşen Merkez'deki evlerine sağ salim naklettik" ifadelerini kullandı.

Bölgede DSİ ve Özel İdare ekipleri tarafından başlatılan temizlik çalışması sürerken AFAD tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Rize'de Heyelan: 3 Ev Tedbir Amaçlı Boşaltıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Güncel

Doğal Afet 3-sayfa Ardeşen Güncel Tarım Çevre Yaşam AFAD Rize

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