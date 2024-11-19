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Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 2 Yaralı, 14 Tahliye

Rize'de Heyelan: 1 Ölü, 2 Yaralı, 14 Tahliye
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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucunda bir vatandaş hayatını kaybetti, iki kişi yaralı olarak kurtarıldı ve 14 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi. Afet ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

(RİZE) - Rize Valiliği, Çayeli'nin Eskipazar Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını, iki vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını ve 14 vatandaşın ise tahliye edilerek güvenli bir bölgeye yerleştirildiğini bildirdi.

Rize Valiliği'nin X hesabından bölgedeki yağışlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinde ilimizin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle bir binada mahsur kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır. Alınan ihbar üzerine AFAD, Çayeli ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Çayeli itfaiyesi ekipleri hızla olay yerine sevk edilmiştir.

Ekiplerimizin titiz çalışmaları neticesinde, ne yazık ki bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır, 2 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 14 vatandaşımız ise tahliye edilerek güvenli bir bölgeye yerleştirilmiştir.

Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. İl AFAD Müdürlüğümüz, İl Özel idaresi ve ilgili tüm ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. Devam eden şiddetli yağışlara karşı vatandaşlarımızın heyelan riski taşıyan alanlardan uzak durmaları, güvenlik uyarılarına uymaları ve dikkatli olmaları önemle rica olunur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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