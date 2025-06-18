Rize’de Haziran Ayında Kar Yağışı

Rize’de Haziran Ayında Kar Yağışı
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Rize'nin yüksek kesimlerinde, özellikle Kaçkar Dağları ve Yukarı Kavron Yaylası'na Haziran ayında yağan kar dron ile görüntülendi. Kar yağışı sonrası bölge beyaz örtüyle kaplandı ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

RİZE'de Kaçkar Dağları ile yüksek kesimli yaylalara haziran ayında yağan kar, dron ile görüntülendi.

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası ve deniz seviyesinden 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağları'na haziran ayında kar yağdı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Kaçkar Dağları ile yaylanın yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölge beyaz örtüyle kaplandı. Diğer yandan kentte İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yüksek rakımlı yaylalarda iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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