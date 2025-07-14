Rize'de Hayvanlara Şap Aşısı Uygulandı

Rize'de Hayvanlara Şap Aşısı Uygulandı
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Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldığını duyurdu. Aşılama işlemleri veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildi.

Rize'de yaylalardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara aşılama ile dezenfeksiyon işlemi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şap hastalığının hayvanlarda çeşitli kayıplara neden olduğu ifade edilerek, "Merkez, Çayeli, İyidere ve Kalkandere ilçe müdürlüklerine bağlı veteriner hekimler tarafından mihrak, koruma ve gözetim bölgelerinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamında aşılama faaliyetlerinin büyük bir özveriyle gerçekleştirildi." denildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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