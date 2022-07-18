Rize'de hayırsever mahallelinin market borcunu ödedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de hayırsever mahallelinin market borcunu ödedi

AA - Fikret Delal - Güncel
Rize'de hayırsever mahallelinin market borcunu ödedi

Rize'nin Pazar ilçesinde bir hayırsever, mahalle sakinlerinin 9 bin liralık market borcunu ödedi.

Rize'nin Pazar ilçesinde bir hayırsever, mahalle sakinlerinin 9 bin liralık market borcunu ödedi.

Adının açıklanmasını istemeyen hayırsever, ilçeye bağlı Irmak köyündeki bir markete giderek veresiye defterlerinde kayıtlı 9 bin liralık borcu ödedi.

Dükkan sahibi Kemal Dural, gazetecilere, borçlarını ödeyen kişinin ismini söylemediğini ve yaklaşık 9 bin lirayı ödediğini söyledi.

O an şaşkınlık yaşadığını dile getiren Dural, "Dükkanın içeresindeydim, bir adam geldi. 'Veresiye defteriniz var mı?' dedi. Ben de 'Var.' dedim. 'Bana satar mısınız?' dedi. Ben de 'Size yaramaz.' dedim. O da bana 'Siz orasına karışmayın.' dedi. Defteri beraber hesap ettik. 9 bin lira bir hesap çıktı. Parayı verdi. Veresiye defterini aldı." dedi.

Dural, söz konusu kişiye ismini sorduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını ifade ederek, "'İsmime gerek yok. Biz sadece köy bakkallarını yaşatmak istiyoruz.' dedi. Çıkmadan önce civarda market olup olmadığını sordu. Ben de burada sadece benim olduğunu söyledim. Ondan sonra da gitti." diye konuştu.

Dural, borcu olanların bakkala gelip durumu öğrendiğinde önce şaşırdıklarını, daha sonra da sevindiklerini sözlerine ekledi.

AA / Fikret Delal - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title