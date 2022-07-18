Rize'de hayırsever mahallelinin market borcunu ödedi

Rize'nin Pazar ilçesinde bir hayırsever, mahalle sakinlerinin 9 bin liralık market borcunu ödedi.

Adının açıklanmasını istemeyen hayırsever, ilçeye bağlı Irmak köyündeki bir markete giderek veresiye defterlerinde kayıtlı 9 bin liralık borcu ödedi.

Dükkan sahibi Kemal Dural, gazetecilere, borçlarını ödeyen kişinin ismini söylemediğini ve yaklaşık 9 bin lirayı ödediğini söyledi.

O an şaşkınlık yaşadığını dile getiren Dural, "Dükkanın içeresindeydim, bir adam geldi. 'Veresiye defteriniz var mı?' dedi. Ben de 'Var.' dedim. 'Bana satar mısınız?' dedi. Ben de 'Size yaramaz.' dedim. O da bana 'Siz orasına karışmayın.' dedi. Defteri beraber hesap ettik. 9 bin lira bir hesap çıktı. Parayı verdi. Veresiye defterini aldı." dedi.

Dural, söz konusu kişiye ismini sorduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını ifade ederek, "'İsmime gerek yok. Biz sadece köy bakkallarını yaşatmak istiyoruz.' dedi. Çıkmadan önce civarda market olup olmadığını sordu. Ben de burada sadece benim olduğunu söyledim. Ondan sonra da gitti." diye konuştu.

Dural, borcu olanların bakkala gelip durumu öğrendiğinde önce şaşırdıklarını, daha sonra da sevindiklerini sözlerine ekledi.