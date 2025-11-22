Haberler

Rize'de "Haydi Hep Birlikte Mandalina Hasadına" etkinliği düzenlendi

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince "Haydi Hep Birlikte Mandalina Hasadına" etkinliği gerçekleştirildi.

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince "Haydi Hep Birlikte Mandalina Hasadına" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite personeli ve öğrencilerle sosyal faaliyet kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

Rize mandalinasını tanıtmak istediklerini belirten Yılmaz, "Üniversitemiz tarafından şu an ıslah ve çeşitlendirme çalışmalarıyla mandalinanın 9 türü tescil edilmiş. Türkiye meyve çeşitlendirme listesinde resmi olarak bulunuyor. Bol sulu, tadı ve aroması muhteşem, her damağa uygun." dedi.

Yılmaz, Rize mandalinasının uzun süre dalda durabildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kışın kar altında dahi dalında çok güzel renklerde mandalinalarımızı görüyor olursunuz. Sağlık açısından da oldukça iyi, bir özelliği de bunlarda hiç zirai ilaç kullanılmıyor. Tamamen doğal ortamında yetişiyor, C vitamini kaynağı. Biz de öğrencilerimizle burada güzel zaman geçirmek istedik. Rize'nin çayı kadar mandalinası da ünlü. Doğa muhteşem. Başka ne tür ürünler yetiştirebileceğimizin araştırmaları da ÇAYKUR'umuzun desteğiyle yapılıyor."

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ise çayın Rize için olmazsa olmaz bir ürün olduğunu ifade etti.

Rize'de çayın yanında mandalina ve portakal da yetiştirildiğini aktaran Alim, "Rize'den mandalina ve portakal fidanları başka illere de gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile ortak projemizle birçok mandalinanın da cinsi tescil edildi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Yılmaz ve Genel Müdür Alim ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç, Prof. Dr. Mete Avcı, Prof. Dr. Nebi Gümüş, akademisyen ve öğrenciler mandalina hasat etti.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
