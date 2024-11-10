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Rize'de Hatalı Sollama Kazası: 2 Ölü, 8 Yaralı

Rize'de Hatalı Sollama Kazası: 2 Ölü, 8 Yaralı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada hatalı sollama nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve incelemeler kazanın nedeninin sürücünün hatalı sollama yaptığını ortaya koydu.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kazanın hatalı sollama nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ardeşen-Çamlıhemşin yolu üzerinde meydana geldi. Ardeşen yönüne giden Kenan Yeniçırak idaresindeki 55 H 2300 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal Kus yönetimindeki 53 AAR 471 plakalı otomobille çarpıştı. Aynı yöne giden A.B. idaresindeki bir başka otomobil de kazaya karıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin araçtan çıkardıkları yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Kenan Yeniçırak ile aynı araçtaki Turan Kuyumcu doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAZAYA HATALI SOLLAMA NEDEN OLMUŞ

Yapılan incelemede, kazanın sürücülerden Kenan Yeniçırak'ın hatalı sollama yapması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilirken, yaralanan 8 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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