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Rize'de Hafif Ticari Araç Çay Bahçesine Yuvarlandı

Rize'de Hafif Ticari Araç Çay Bahçesine Yuvarlandı
Haberler
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Haberler
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Rize'nin Pazar ilçesinde sürücüsü Bahadır B.'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çay bahçesine yuvarlanan hafif ticari araç, takla atarak tekerleklerinin üzerine düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde yol kenarındaki çay bahçesine yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Bahadır B., kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Hisarlı köyünde meydana geldi. Bahadır B.'nin kontrolünü yitirdiği 34 RE 7630 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki çay bahçesine yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten takla atarak yuvarlan araç, tekerleklerinin üzerine düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, hurdaya dönen araçtan kendi imkanları ile çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüye kontrol amaçlı müdahale ederken, hurdaya dönen araç çekici ile bahçeden çıkarıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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