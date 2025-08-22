Rize'de Hafif Ticari Araç Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

RİZE'nin Pazar ilçesinde hafif ticari aracın yol kenardaki bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine seyreden 53 AF 255 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü İlker A.'nın (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki yolcu T.D. ile S.M. yaralandı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Kaza ile soruşturma başlatıldı.