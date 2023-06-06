Rize'de Hacı Adayları Sevinç Gözyaşları İçerisinde Uğurlandı

Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 273 kişilik kafile yakınlarıyla beraber 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Kalabalığın yoğun olduğu meydanda yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları dualar eşliğinde uğurlandı.

Rize'de hac ibadetini yapmak için kutsal topraklara gidecek hacı adayları sevinç gözyaşları içerisinde uğurlandı

Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 273 kişilik kafile yakınlarıyla beraber 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Kalabalığın yoğun olduğu meydanda yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları dualar eşliğinde uğurlandı. Hacı adayları yakınlarıyla vedalaşma esnasında mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

Yılın ikinci kafilesini uğurladıklarını ifade eden Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, "Şu anda Rize şehir meydanındayız. İlimizden hacca gidecek olan 273 hacı adayımızı mübarek beldelere yolcu ediyoruz. Toplamda ilimizden 506 hacı adayımız bu yıl mübarek beldelere gitmiş olacak. Bugün 273 kişi akabinde de 21 Haziran'da son grubumuzu göndermiş olacağız. Acenteyle giden 185 hacı adayımız 321 Diyanet organizasyonuyla hacı adayımız gitmiş oluyor. Bugün hacı adaylarımızı muhteşem bir kalabalıkla yolcu ediyoruz" dedi.

11 yılın ardından kendilerine kuradan çıktığını belirten Aydın Aslan, "11 senedir bekliyoruz. Anlatılmaz bir duygu. Rabbim herkese gitmeyi nasip eylesin. Genç yaşta oraya gitmek çok daha iyidir. Normalde yedeklerden çıktı bize, ilk kuradan çıkmayıp ikinci kuradan çıktı. Heyecanlandık. O anki duygularım anlatılmaz. Herkesin aileleri geldi. Muhteşem bir şey" şeklinde konuştu.

Kuranın ilk çıktığı andaki duyguları kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyleyen Murat Uzun, "Hacca yıllar öncesinde gitmeyi hep istedim. Allah'ta bugün nasip etti. Eşimle beraber gidiyoruz. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hac görevini Allah'ım en iyi şekilde bize nasip etsin. Dönmemizi ve ailemize kavuşmayı nasip etsin. Eşimle beraber çok şanslıyız. Her Müslüman hacca gitmeyi ister. İmkanımız var ki gidiyoruz. Şükürler olsun. Bu duyguyu ifade edemeyiz. Ailem burada vedalaşıyoruz onla" ifadelerini kullandı.

Kutsal topraklara gidecek olan Ali Topal ise, "Hayatımızda beklediğimiz en önemli gün. Allah nasip etti bize Allah herkese de nasip eder inşallah. 11 buçukta buradan hareket edeceğiz. Rize-Artvin Havalimanı'ndan Medine'ye hareket edeceğiz. Çok mutlu oldum. Öyle bir heyecan yok. Küçüklüğümüzden bu ana kadar yaşadığımız hayatın iyi ve kötü günlerimiz var. Niyetimiz oraya gidip de tertemiz Türkiye'ye dönmek. Bütün umutlarımızı oraya bağlamışız." diye konuştu. - RİZE