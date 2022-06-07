Rize'de fotoğraf çektirirken dereye düşüp kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor - Haberler

Rize'de fotoğraf çektirirken dereye düşüp kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmalarına devam edildi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmalarına devam edildi. Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, jandarma, JAK ve sağlıkçılardan oluşan 35 kişilik ekip, Galer Düzü mevkisinde 3 Haziran'da fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek dereye düşen Al Rawahi Favvzi Faız Zaid'i (49) arama çalışmalarını sürdürdü. Ekipler çalışmalarını, Galer Düzü ile Çamlıhemşin arasındaki yaklaşık 22 kilometrelik mesafede gerçekleştirdi. Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksekliği nedeniyle güçlük yaşayan ekipteki görevliler, kendilerini iple bağlayarak dereye girmeye çalıştı. Arama ekipleri, çubuklar yardımıyla suda Ummanlı turiste ait bir ize ulaşmak için mücadele verdi. Zaman zaman kayalıklar nedeniyle dereye ulaşmakta zorlanan ekipler, 300 metreyi bulan yamaçlardan ip yardımıyla inerek arama yaptı. Bölgeyi bilen vatandaşların destek verdiği çalışmaları, Zaid'in arkadaşları da takip etti. AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel Güncel Haberler

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