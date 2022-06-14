Rize'de fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmalarına devam edildi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmalarına devam edildi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, jandarma, JAK, deniz polisi ve sağlıkçılardan oluşan ekip, Galer Düzü mevkisinde 3 Haziran'da fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek dereye düşen Al Rawahi Favvzi Faız Zaid'i (49) arama çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşların Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde derede bir cisim gördüklerini belirtmesi üzerine ekipler çalışmalarını 500 metrelik mesafede gerçekleştirdi. İtfaiye vincine bağlanan halat yardımıyla köprü üzerinden dereye inen ekipler, suyun debisinin yüksek olması nedeniyle aramaları güçlükle sürdürdü. Ekiplerin çalışmasında bir sonuca ulaşılamadı. Zaid'in arkadaşları ve çok sayıda vatandaş da çalışmaları takip etti. AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel Çamlıhemşin AFAD Rize Güncel Haberler

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