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Rize'de Fırtına Nedeniyle Apartmanın Tahliyesi

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Rize'de şiddetli fırtına nedeniyle tahliye edilen apartmanın sakinleri, polis kontrolünde eşyalarını alarak bölgeden ayrıldı. 8 katlı apartmanın mühürlenmesinin ardından vatandaşlar eşyalarını almak için toplandı.

Rize'de şiddetli fırtınada sallandığı gerekçesiyle tahliye edilen apartmanın sakinleri, polis kontrolünde eşyalarını alarak bölgeden ayrıldı.

Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda 14 Aralık'ta boşaltılan 8 katlı iki bloktan oluşan apartman, Rize Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.

Apartman sakinleri, eşyalarını almak için sabah saatlerinden itibaren binanın önünde toplandı.

Mührün açılmasının ardından vatandaşlar, polis ekipleri eşliğinde eşyalarını alarak bölgeden ayrıldı.

Zabıta ekipleri, daha sonra apartmanı yeniden mühürledi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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