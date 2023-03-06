Rize'de fırtına; çatılar uçtu Güncel Haberler RİZE'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçların dalları koptu. RİZE'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçların dalları koptu. Kentte, sabah saatlerinde itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü, ağaçların dalları koptu. Binalardan uçuşan yapı malzemeleri ise çevreye saçıldı. Park halindeki araçların üzerine düşen çatı parçalarının yanı sıra sürüklenen dallar, Güneysu- Rize oto yolunu kısmen trafiğe kapattı. Kara yolları ile belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden trafiğe açıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fırtına Rize Güncel Haberler

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