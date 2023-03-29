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Rize'de fırtına; çatı uçtu, minare devrildi

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RİZE'de fırtına nedeniyle, mescidin minaresi devrildi, 9 katlı apartmanın çatısının uçma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

RİZE'de fırtına nedeniyle, mescidin minaresi devrildi, 9 katlı apartmanın çatısının uçma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğu Karadeniz'de, dün öğleden sonra gerçekleşen fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Rize'de 1 saat etkili olan fırtına, çatı uçmalarına neden oldu. Gülbahar Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın çatısı, fırtınada uçtu, çevreye sac parçaları düştü. Çatının uçma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; yerinden sökülen çatının, saniyeler içinde yan binanın bahçesine düştüğü görüldü. Merkeze bağlı Veliköy köyünde de fırtınada mescidin alüminyum minaresi devrildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğu Karadeniz Fırtına Rize Güncel Haberler

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