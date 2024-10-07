Rize'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Rize'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Rize Gençlik Merkezi önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Türk ve Filistin bayrağının yanı sıra dövizler taşıyan vatandaşlar, sloganlarla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın yaptığı duanın ardından program sona erdi.