Rize'de Filistin'e destek gösterisi

Rize'de teravih namazı sonrasında İsrail güçlerinin Filistinlilere saldırıları protesto edildi.

Şeyh Camii'nde kılınan teravih namazının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Ahmet Ensar Mert, Yahudilerin bayramı Pesah'ın bu sene Ramazan ayına denk gelmesini bahane ederek Mescid-i Aksa'yı işgal girişiminde bulunduğunu belirterek, "Yahudilerin bayramı olan Pesah bu sene Ramazan Bayramı'na denk geldi. Siyonist ideolojiye boğulmuş bazı gruplar, İsrail'in işgal kuvvetlerinin destekleriyle Mescid-i Aksa'da kurban kesmek istediler. Hahamlar ve radikal gruplar, silsile kubbesinde kurban takdimi çağrıları yaparak geçtiğimiz günlerde bunu uygulamaya çalıştılar. Bu kirli emeller neticesinde Mescid-i Aksa'yı işgal girişiminde bulundu. Resulullahın miraca yükseldiği o mübarek beldede Müslümanları yere düşürmeye niyet eden İsrail, yine Müslümanlara zulüm etti" dedi.

"Allah Maide Suresi'nin 78. ayetinde bu aşağılık zulmün düzenini kuranları lanetlediğini buyuruyor" diyen Mert, "Ümmetin çocukları öldürülüyor. İnsanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri işlenmeye devam ediyor. Dünya ise kendine yakışanı yapıyor, dünya sessiz. Oysa Ukrayna'daki zulme sessiz kalmamıştı. Zulmün her çeşidine karşıyız. Biz acı kapıştırmıyoruz. Acı acıdır. Ukrayna'daki de acıdır, Filistin'de de acı acıdır. Bizim için acının rengi, dili, dini asla yoktur. Fakat dünya Filistin'e sessiz kalıyor. Ancak biz biliyoruz ki Müslümanlar hakka ve hakikate şahitlik eder. Filistin'deki zulme de sessiz kalamazlar, kalamayacaklardır. Biz bu bilinçle bir kez daha haykırıyoruz. İsrail bir terör devletidir. İsrailliler birer zalim işgalcilerdir. Siyonistler bebek katilidir" dedi.

(Ali Maşalacı-Hasan Fehmi Demir/İHA)