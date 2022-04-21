Rize'de evinde ruhsatsız 4 silah ve uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

RİZE (AA) - Rize'de evinde ruhsatsız 3 tabanca, bir av tüfeği ile esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkandere ilçesine bağlı Ormanlı köyünde bir kişinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada 383 gram kubar esrar, ruhsatsız 3 tabanca ve bir av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.