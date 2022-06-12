Evin bahçesine giren ayı güvenlik kamerasına yakalandı - Haberler

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Evin bahçesine giren ayı güvenlik kamerasına yakalandı

AA - Güncel
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Rize'nin Hemşin ilçesinde evin bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Rize'nin Hemşin ilçesinde evin bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Bahar Mahallesi'nde Ergün Güven'e ait evin yakınına kadar kadar gelen ayı, bahçeye girdi.

Bir süre dolaştığı bahçedeki ekinlere zarar veren ayı, daha sonra çitlerden atlayarak bölgeden uzaklaştı.

Ayının görüntüleri, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Güncel

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