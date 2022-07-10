Rize'de ev ziyaretli bayramlaşma geleneği yaşatılıyor

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Meyvalı Mahallesi'nde yaşayanlar, bayramlaşma geleneklerini sürdürüp, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti. İkramların yapıldığı bayramlaşmaya, gençler ve çocuklar da eşlik etti.

Meyvalı Mahallesi'nde yaşayanlar, atalarından kalan, tüm evlerin ziyaret edildiği bayramlaşma geleneğini gelecek nesillere aktarıyor. Bayram namazının ardından camiden çıkıldığı andan itibaren başlayıp, bayram boyu süren gelenekte mahalleli, hep birlikte tüm evleri gezerek özellikle yaşlı ve hastaları ziyaret ediyor. Gençlerin yanı sıra çocukların da katıldığı ziyaretlerde çeşitli ikramlar da yapılıyor.

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