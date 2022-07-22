Rize'de en hızlı çay içmek için 7 ülkeden yarışmacılar yarıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de en hızlı çay içmek için 7 ülkeden yarışmacılar yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen festivalde 7 ülkeden yarışmacıların katıldığı en hızlı çay içme yarışmasında Aleyna Yıldırım birinci oldu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen festivalde 7 ülkeden yarışmacıların katıldığı en hızlı çay içme yarışmasında Aleyna Yıldırım birinci oldu.

Ardeşen ilçesinde kortej yürüyüşünün ardından festival Türkiye, İran, Moldova, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Sırbistan ve Rusya'dan gelen halk dansları topluluklarının gösterileriyle başladı. Tulum, gayda ve keman eşliğindeki yöresel kıyafetli ekiplerin dans gösterileri büyük ilgi topladı. 1 dakikada en fazla çay içenin kazanacağı yarışmada ise adaylar ülkelerinin bayrakları önünde yarıştı. Start verilmesi ile sıcak çayları içmeye başlayan bazı adayların ağzı yandı, bazıları da çaylarını değişik şekillerde soğutmaya çalıştı. Verilen süre dolmadan 1 dakikada 2 bardak sıcak çay içen Türkiye adına festivale katılan Aleyna Yıldırım birinci oldu. Yarışmada birinci gelen ekibe kupası takdim edildi.

En hızlı çay içme yarışmasında birinci olan Aleyna Yıldırım, "Çayı normalde demlikte içerdik. Demlikte içtiğim için rahat bir şekilde 4-5 demlik çay içiyordum. Bir anda yarışmaya katılma kararı aldım. Hocam bir anda 'İçer misin?' dedi. Ben de katılmak istedim. Çay çokta sıcaktı, hala boğazlarım yanıyor. Güç geldi bir anda ve içtim" dedi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title