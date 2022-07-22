Rize'de en hızlı çay içmek için 7 ülkeden yarışmacılar yarıştı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen festivalde 7 ülkeden yarışmacıların katıldığı en hızlı çay içme yarışmasında Aleyna Yıldırım birinci oldu.

Ardeşen ilçesinde kortej yürüyüşünün ardından festival Türkiye, İran, Moldova, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Sırbistan ve Rusya'dan gelen halk dansları topluluklarının gösterileriyle başladı. Tulum, gayda ve keman eşliğindeki yöresel kıyafetli ekiplerin dans gösterileri büyük ilgi topladı. 1 dakikada en fazla çay içenin kazanacağı yarışmada ise adaylar ülkelerinin bayrakları önünde yarıştı. Start verilmesi ile sıcak çayları içmeye başlayan bazı adayların ağzı yandı, bazıları da çaylarını değişik şekillerde soğutmaya çalıştı. Verilen süre dolmadan 1 dakikada 2 bardak sıcak çay içen Türkiye adına festivale katılan Aleyna Yıldırım birinci oldu. Yarışmada birinci gelen ekibe kupası takdim edildi.

En hızlı çay içme yarışmasında birinci olan Aleyna Yıldırım, "Çayı normalde demlikte içerdik. Demlikte içtiğim için rahat bir şekilde 4-5 demlik çay içiyordum. Bir anda yarışmaya katılma kararı aldım. Hocam bir anda 'İçer misin?' dedi. Ben de katılmak istedim. Çay çokta sıcaktı, hala boğazlarım yanıyor. Güç geldi bir anda ve içtim" dedi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Güncel