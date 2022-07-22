Rize'de 'en hızlı çay içme' yarışması

RİZE'de 11'inci Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali'ndeki ödüllü 'en hızlı çay içme' yarışmasını 2 dakikada, 4 bardak çay içen Aleyna Yıldırım kazandı.

Rize'de bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali'ne, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Sırbistan, Gürcistan, İran, Moldova ve Kuzey Osetya'dan 400 kişilik halk dansları topluluğu katıldı. Ardeşen ilçesinde kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde halk dansları ekipleri tulum ve gayda eşliğinde ülkelerine özgü dans figürlerini sergiledi.

Günde 4-5 demlik çay içtiğini anlatan Aleyna Yıldırım, "Bir anda yarışmaya katılmaya karar verdim. Çaylar çok sıcaktı. Boğazım hala yanıyor ancak birinciliği Türkiye'ye kazandırdığım için mutluyum" dedi.