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Rize'de 'en hızlı çay içme' yarışması

Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Güncel
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Rize'de 'en hızlı çay içme' yarışması

RİZE'de 11'inci Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali'ndeki ödüllü 'en hızlı çay içme' yarışmasını 2 dakikada, 4 bardak çay içen Aleyna Yıldırım kazandı.

RİZE'de 11'inci Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali'ndeki ödüllü 'en hızlı çay içme' yarışmasını 2 dakikada, 4 bardak çay içen Aleyna Yıldırım kazandı.

Rize'de bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali'ne, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Sırbistan, Gürcistan, İran, Moldova ve Kuzey Osetya'dan 400 kişilik halk dansları topluluğu katıldı. Ardeşen ilçesinde kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde halk dansları ekipleri tulum ve gayda eşliğinde ülkelerine özgü dans figürlerini sergiledi.

Festivalde ülkelerin temsilcilerinin katılımı ile ödüllü 'en hızlı çay içme' yarışması da düzenlendi. Yarışmacılar, 2 dakika boyunca önlerindeki 5 bardak sıcak çayı içmek için yarıştı. Sıcak çayı üfleyerek soğutmaya çalışan yarışmacılar renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmayı 2 dakikada, 4 bardak çay içen ve Türkiye'yi temsil Rizeli Aleyna Yıldırım kazandı. Yıldırım'a ödül olarak kupa verildi.

'BİRİNCİLİK İÇİN MUTLUYUM'

Günde 4-5 demlik çay içtiğini anlatan Aleyna Yıldırım, "Bir anda yarışmaya katılmaya karar verdim. Çaylar çok sıcaktı. Boğazım hala yanıyor ancak birinciliği Türkiye'ye kazandırdığım için mutluyum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

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