Rize'de emniyet bir ayda 560 kişi hakkında işlem yaptı

Rize Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında mart ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmalarında 560 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, mart ayı içerisinde icra edilen faaliyetlerde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 484, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 76 kişi olmak üzere 560 kişinin yakalandığı, 60 kişinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen olaylarda 46 ruhsatsız tabanca, 47 tabanca şarjörü, 435 tabanca fişeği, 3 silah aksamı, 2 tüfek, 5 bıçak, 1 muşta, 212,06 gram toz-kubar esrar maddesi, 13 bin 533 paket kaçak sigara, 2 bin 550 pamuklu sigara filtresi, 2 kilo 314 gram metamfetamin maddesi, 3 kilo 100 gram eroin, 16,64 gram sentetik kannabinoid, 89 sentetik ecza hap, 74 ecstasy hap, 11 lyrica hap, 791 kilogram kaçak tütün, 180 bin 221 makaron, 1 sahte çek, 1 delici kesici alet, 3 komprasör, 4 otomatik sigara sarma makinesi, 44 manuel sigara sarma makinesi, 41 şişe kaçak içki ve 520 litre kaçak motorin ele geçirildiği aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği vurgulandı.