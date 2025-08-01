Rize'de Elektrik Ofisinde Yangın Çıktı

Rize'de Elektrik Ofisinde Yangın Çıktı
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Rize'nin Pazar ilçesindeki elektrik dağıtım şirketine ait ofiste, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ofis kullanılamaz hale geldi.

RİZE'nin Pazar ilçesinde elektrik dağıtım şirketine ait ofiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pazar ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde elektrik dağıtım şirketine ait ofiste saat 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı ofisten duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşların kova ve hortumlarla müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası ofis kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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