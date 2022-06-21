Rize'de elektrik direğinden düşen kişi yaşamını yitirdi
AA - Fikret Delal - Güncel
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Çayeli ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Çayeli ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Büyükköy beldesi Soğuksu Mahallesi'nde Selahattin Öztürk (62), evinin önündeki ilkel teleferiği taşıyan halatın koparak zarar verdiği elektrik kablosunu onarmak için direğe çıktı.
Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.
AA / Fikret Delal - Güncel