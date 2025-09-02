Rize'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde elektrik direklerinde hat yenileme çalışması yapan 21 yaşındaki işçi R.D., elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Dikkaya köyündeki elektrik direklerinde hat yenileme çalışması yapan firmada çalışan R.D. (21), elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çamlıhemşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel