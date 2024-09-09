Rize'de 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Başladı

Rize'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen törene, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Baydaş, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Rize'de 2024-2025 eğitim öğretim yılında 7 bin 106 okul öncesi, 16 bin 863 ilkokul, 16 bin 430 ortaokul ve 17 bin 255 olmak üzere toplam 57 bin 828 öğrenci eğitim görecek.

Ayrıca, 35 anaokulu, 88 ilkokul, 86 ortaokul ve 73 lisedeki toplam 3 bin 759 derslikte 5 bin 171 öğretmen görev yapacak.