Rize'de 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi Toplantısı Gerçekleştirildi

Rize'de 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi hazırlık ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali İhsan Selim Baydaş başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Öksüz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Emniyet Müdürü Murat Türesin, Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Baydaş, toplantı öncesi gazetecilere, eğitim-öğretim yılı başlamadan nelerin yapıldığı ve nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili değerlendirme yaptıklarını belirtti.

İlin huzurlu biçimde eğitim-öğretim dönemine başlaması ve aynı huzurla da devam etmesi için bütün planlamayı yapacaklarını ifade eden Baydaş, "Değinmemiz gereken konulardan birisi de özellikle servisler ve trafik güvenliğidir. Daha önce de trafik tedbirleriyle ilgili bir toplantı yapmıştık. Sağlık ve gıda hijyeni yönüyle denetleme meselesi gündemimizde olacak." dedi.

Eğitim öğretimi sadece bir akademik takvim olarak değerlendirmediklerini dile getiren Baydaş, "Eğitim kurumlarımızdaki spor organizasyonları, kültürel faaliyetler ve sanatsal organizasyonlar da bu eğitim öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Onların öne çıkması, duyurulması tıpkı başarılarının duyurulduğu gibi önemlidir." diye konuştu.

Baydaş, okul çevrelerinde güvenlik konusunu da gündemlerinde tuttuklarını sözlerine ekledi.