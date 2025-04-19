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Rize'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 879 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen ve uyuşturucu kaçakçılıklarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, ilçenin Yenipazar Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişilerin ikamet ettiği bazı adreslere operasyon yaptı.

Operasyonda, 12 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 879 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti ile bağlantılı oldukları anlaşılan düzensiz göçmenlerden H.H. (23) ve M.H. (17) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 10 düzensiz göçmen ise Rize Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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