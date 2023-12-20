Haberler ›› Güncel ›› Rize'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Rize'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

20 Aralık 2023 14:34 Güncelleme: 14:36 Abone Ol

Rize'de yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin eden kişilere yönelik çalışma yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.