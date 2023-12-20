Rize'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Rize'de yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin eden kişilere yönelik çalışma yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Rize'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, fuhşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin eden kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, şüpheliler M.Y, K.Y, B.Ö, Z.G. ve N.G. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.???????