Rize'de Düşerek Hayatını Kaybeden Nurdan Tavukçuoğlu Ardal Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Rize'de apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybeden Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve vatandaşlar katıldı. Ardal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. İki çocuk annesi Ardal, evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek beton zemine düşmüş ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kızının düğününün Kurban Bayramı arifesinde yapılması planlanıyordu.
Rize'de, apartmanın 5. katından düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, son yolculuğuna uğurlandı.
Ardal için Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve vatandaşlar katıldı.
İki çocuk annesi Ardal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
İki gün önce evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek beton zemine düşen Ardal, tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.
Öte yandan Ardal'ın kızının düğününün Kurban Bayramı arifesinde yapılmasının planlandığı da öğrenildi.