Rize'de Düşerek Hayatını Kaybeden Nurdan Tavukçuoğlu Ardal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rize'de apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybeden Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve vatandaşlar katıldı. Ardal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. İki çocuk annesi Ardal, evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek beton zemine düşmüş ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kızının düğününün Kurban Bayramı arifesinde yapılması planlanıyordu.