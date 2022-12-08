Rize'de "dur" ihtarına uymayıp polisten kaçan 4 kişi, kaza yapınca yaralandı
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Rize'de "dur" ihtarına uymayarak polisten kaçan 4 kişi, kovalamaca sırasında araçlarının kontrolden çıkarak takla atması sonucu yaralandı.
Rize'de "dur" ihtarına uymayarak polisten kaçan 4 kişi, kovalamaca sırasında araçlarının kontrolden çıkarak takla atması sonucu yaralandı.
Merkeze bağlı Müftü Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, S.C.D'nin kullandığı 61 ACD 320 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Araçtakiler, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yunus timlerince takibe alınan araç, Menderes Bulvarında kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada otomobilde bulunan M.Ö, M.A, N.Ç. ve sürücü yaralandı.
Yaralılar Rize'deki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü S.C.D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.