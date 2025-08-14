Rize'de Düğün Salonunda Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Rize'de Düğün Salonunda Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Rize'nin Engindere Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.

Rize'de tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Engindere Mahallesi'nde bir düğün salonu içerisinde 4 kişi arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda R.Ç, Y.K, S.K ve D.H yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan R.Ç, Y.K. ve S.K. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, D.H. ise Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan R.Ç, Y.K. ve D.H'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
