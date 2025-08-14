Rize'de Düğün Salonunda Kiracı ile Mal Sahibi Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Rize'de Düğün Salonunda Kiracı ile Mal Sahibi Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Rize'de bir düğün salonunda kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Engindere Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün salonunu ortak işletenler ile mal sahibi arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği R.Ç., Y.K., S.K. ve D.H. yaralanırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan; R.Ç., Y.K. ile D.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
