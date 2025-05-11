Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Minibüs yayaların arasına daldı, ortalık kan gölüne döndü

Rize'de 'Dönüşen Ürünler, Üreten Anneler' Sergisi Açıldı

Rize'de 'Dönüşen Ürünler, Üreten Anneler' Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği sergide, annelerin geri dönüştürerek ürettikleri eserler sergilendi. Bu sergi, Anneler Günü kapsamında açıldı ve 14 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Rize'de, Halk Eğitim Merkezi organizasyonuyla "Dönüşen ürünler, üreten anneler sergisi" açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde, "Anneler Günü" kapsamında açılışı yapılan sergide, asırlık bir eve ait pencereden dönüştürülen tablolar, eski güğümlerden oluşturulan eserler, tepsiler, sehpalar, işleme yapılmış yastıklar, bez çantalar, kitap ayraçları, boyama yapılmış tabaklar yer alıyor.

Rize Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğretici Emine Kuvvet, ürünleri yapan öğrencilerin daha çok annelerden oluştuğunu söyledi.

Serginin ismini özellikle "Dönüşen ürünler, üreten anneler" şeklinde belirlediklerini ifade eden Kuvvet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annelerimiz, 3 aylık kurs süresi zarfında inanılmaz ürünler ortaya çıkardılar. Hem pek çok ürünü geri dönüştürdüler hem de gençlere örnek olması anlamında üretime katkı sağladılar. Tüketmekten ziyade üretmenin ve bu ürettiklerimizi de kullanılır hale getirmenin önemini vurguladılar."

Kuvvet, sergilenen ürünlerle Anneler Günü'nde gençlere örnek olmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Gençlerimizi daha çok üretmeye yönlendirmek, öğrencilerimize de bu hedefi göstermek istedik. Sergimiz çok ilgi gördü." dedi.

Kuvvet, serginin 14 Mayıs'a kadar açık kalacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Canlı: Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor! İşte sandık sonuçları

Beşiktaş'ta seçim günü! İlk sandıklarda büyük fark
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.