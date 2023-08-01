Rize'de Dolandırıcılık Olayları Arttı

RİZE'de bu yılın ilk 7 ayında dolandırıcılık olayları, bir önceki yıla göre yüzde 13,5 artarak 244'e ulaştı. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, bu olayların tamamının internet üzerinde yapıldığını belirterek, "Dolandırıcılıkta bir şey deşifre olduğu zaman, başka bir sisteme geçiyorlar. Olayları aydınlanma oranlarında ise gün geçtikçe rakamlar güncelleniyor" dedi.

Rize Valiliği'nde, kentteki kurumlar arasında iletişim ve koordinasyonu geliştirmek için 'Haftaya Başlangıç Toplantısı' gerçekleştirildi. Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı'nın yönetimindeki toplantıya; AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ile Harun Mertoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve ilde görev alan kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Gökduman ile İl Jandarma Komutanı Güngör, 2023 yılı ilk 7 ayında kent genelinde meydana gelen olaylar hakkında bilgi paylaştı.

DOLANDIRICILIK OLAYLARINI AYDINLATMA ORANI DÜŞTÜ

İl genelinde 9 farklı katalog suçlarda 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 942 meydana gelen olay meydana geldiği, bu yıl gerçekleşen olaylarda, bir önceki yıla göre yüzde 5 düşüş yaşandığı belirtildi. Geçen yılın ilk 7 ayında meydana gelen 215 dolandırıcılık olayı da artarak, yeni yılda 244'e çıktığı ifade edildi. Dolandırıcılık olaylarının aydınlatma oranı ise bir önceki yıla göre yüzde 23,5 düşerek yüzde 64,6 seviyesinde olduğu kaydedildi.

'PATATES HATLAR' SURETİYLE GERÇEKLEŞİYOR'

Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, dolandırıcılık olaylarının tamamının internet üzerinden gerçekleştiğini belirterek, "Halk tabiri ile tek kullanımlık 'patates hatlar' suretiyle gerçekleştiriliyor. Bu hatlar daha sonra kapatılıyor. Kimin aldığı, kimin kullandığı belirlenemeyen hatlar ya da yurt dışı dolaşımlı hatlar var. Bunlar üzerinde dolandırıcılık yapıldığı zaman, bunları bulmamız zaman alıyor. Sadece Rize'de değil; tüm Türkiye'de bu dolandırıcılık konusunda sıkıntı var. Sürekli yöntem değiştiriyorlar. Dolandırıcılıkta bir şey deşifre olduğu zaman, başka bir sisteme geçiyorlar. Olayları aydınlanma oranlarında ise gün geçtikçe rakamlar güncelleniyor" dedi.

'PARAYI KRİPTOYA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR'

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör de siber suçların aydınlatılmasının zaman aldığını dile getirerek, "Bu suçların çözümü biraz zaman alıyor. Bir şekilde çözüyoruz. Burada önemli olan suçluyu bulmaktan ziyade suça konu olan paranın geri gelmemesidir. Şahsı bulsak bile yakalandığında 'param yok' diyor ve parayı geri alamıyoruz. Bu konunun bilincinde olursak, vatandaşlarımızın parası gitmemiş olur. Artık yeni bir sistem getirdiler. Bu paraları en kısa şekilde kriptoya dönüştürüp, yurt dışına aktarıyorlar" diye konuştu (DHA)