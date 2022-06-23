Kurbanlık tosun vinç yardımıyla kurtarıldı Rize'nin İyidere ilçesinde kamyondan indirilirken kaçarak dereye düşen kurbanlık tosun, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Rize'nin İyidere ilçesinde kamyondan indirilirken kaçarak dereye düşen kurbanlık tosun, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Hazer Mahallesi'ndeki hayvan pazarında kamyondan indirildiği sırada kaçan tosun, arka taraftaki dereye düştü. Bir süre suda sürüklenen kurbanlık, İyidere Lojistik Merkezi için yapımı devam eden dolgu alanı önündeki kayalıklarda sıkıştı. Hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan sahipleri, dolgu çalışmalarını yürüten şirket personelinden yardım istendi. Gövdesine halat bağlanan kurbanlık, şirkete ait vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Öte yandan halatların bağlanması sırasında kurban sahipleri, denizin dalgalı olması nedeniyle zor anlar yaşadı. AA / Güncel Güncel Haberler

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