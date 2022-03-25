Dereye düşen karaca kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dereye düşen karaca kurtarıldı

AA - Adem Köseoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Rize'nin İkizdere ilçesinde dereye düşen karaca kurtarıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde dereye düşen karaca kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kumluk mevkisinde sahipsiz köpeklerden kaçan karaca, İkizdere Deresi'ne düştü. Karacanın derede mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine İkizdere Doğa Arama Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı.

Ekipler, ağ atarak yakaladıkları karacayı derenin kıyısına çıkarttı.

Ayağında kırık tespit edilen hayvan, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Dereye düşen karaca kurtarıldı

Dereye düşen karaca kurtarıldı

Dereye düşen karaca kurtarıldı

AA / Adem Köseoğlu - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title