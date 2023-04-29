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Rize'de dereye düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Rize'de dereye düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Rize'nin Çayeli ilçesinde hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu 3'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu 3'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Buzlupınar köyünde Hayrullah Bilgin (54) yönetimindeki 34 KB 8639 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarını aşarak dereye düştü.

Kazada sürücü ile eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ve Mehmet Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Mürvet Özdemir ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

Tragger Çayeli Rize Güncel Haberler

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