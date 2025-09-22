Rize'de Dere Yataklarındaki Su Seviyesi Tehlikeli Boyutlarda

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Rize'de sağanak sonrası dere yataklarındaki su akışının henüz durmadığını, su seviyesinin düşmüş olmasına rağmen, halen akışa geçen su miktarının tehlikeli boyutta olduğunu belirtti.

Çamlıhemşin ilçesinde sürdürülen yol açma çalışmalarını inceleyen Balta, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağış sonrası bütün ekip ve ekipmanların, yağış şiddetinin en yüksek görüldüğü noktalara sevk edildiğini söyledi.

Giresun'da en yüksek yağış miktarının metrekareye 450 kilogram olarak kaydedildiğini ifade eden Balta, "Rize'de ise en yüksek yağış miktarı ise metrekareye 350 kilogram olarak gerçekleşti. Yağış sonrası dere yataklarında akışa geçen debi miktarında artışlar oldu. Bunun üzerine seviyeler yükseldi. Özellikle Rize'nin belli yerlerinde dere yataklarında taşkın hadiseleri gerçekleşti. Bugüne kadar bu taşkın hadiselerinde herhangi bir can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.

Balta, 2021'de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 36 saatte 430 milimetre yağış düştüğünü hatırlatarak, "Burada 450 milimetreleri gördüğümüz halde bugüne kadar alınan önlemler sebebiyle herhangi bir can mal kaybı yaşanmadı. Bu önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Kalıcı tedbirler noktasında dere yataklarındaki ıslah çalışmalarının taşkınların önüne geçtiğini vurgulayan Balta, tersip bentleri, taşkın koruma duvarları ve sel kapanları gibi yapıların suyu kendi yatağında kalmasını sağladığını dile getirdi.

Balta, Türkiye genelinde kurulan Taşkın Erken Uyarı Sistemleri'nin birçoğunun Karadeniz'de olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Taşkın erken uyarı sistemleri vasıtasıyla taşkını erkenden haber alma gibi bir durumumuz var. Bu taşkın hadisesinde dere yataklarında su seviyesi yükselmeye başladığında sarı uyarı veriyor. Biraz daha yükseldiğinde turuncu uyarıya geçiyor. Artık taşma noktası geldiğinde kırmızı uyarıya geçiyor. Tabii biz bu uyarıları dikkate alarak onu gerekli mercilere, özellikle AFAD üzerinden duyuruyoruz. Bu duyuru üzerine de AFAD öncesinde tahliye etmesi gereken yerleri tahliye ederek taşkınlardan vatandaşımızın etkilenmesini engelliyor. Bu erken uyarı sistemleri de en azından insanların can kaybı yaşamaması adına önemli bir gelişme ve önemli bir yatırım."

Taşkın Erken Uyarı Sistemi'nin önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Balta, "Bu uyarılar sayesinde bungalov ve insanların diğer yaşam alanları, bunların tahliyesi bu vesileyle sağlanmış oldu." dedi.

Balta, yağışların durmasına karşın dere yataklarındaki su miktarının yüksek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dere yataklarındaki akış henüz durmadı. Seviye düşmüş olmasına rağmen, şu an dere yataklarında halen daha akışa geçen su miktarı tehlikeli boyutta. Bu manada vatandaşlarımıza uyarımız, vatandaşlarımız lütfen dere yataklarına yaklaşmasın. Görevi olmadığı işlerde dere yataklarında, yani kendi böyle bir resmi görevi yoksa oralara yakın mesafelerde durup kendi canını tehlikeye atmasın diyoruz."