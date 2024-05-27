Rize'de DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheliden Birisi Tutuklandı
Rize'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şüpheli tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Rize'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.