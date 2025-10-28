Haberler

Rize'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: 100 Metrelik Türk Bayrağı Taşındı

Rize'de Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüşte yüzlerce öğrenci ve vatandaş, 100 metrelik dev Türk bayrağı ile kortej oluşturdu. Yürüyüş, Atatürk Anıtı'ndan başladı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Rize Valisi Baydaş, kutlamaların görkemli bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

RİZE'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yüzlerce öğrenci ve vatandaşın katıldığı yürüyüşte 100 metrelik dev Türk bayrağı, kortej eşliğinde taşındı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kentte 'Cumhuriyetin 102'nci yılı yürüyüşü' düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk konulması sonrası başlayan yürüyüşe yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'nın bulunduğu noktadan başlayan yürüyüşte, 100 metrelik Türk bayrağı öğrencilerin ellerinde taşındı. Rize İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı eşliğinde yürüyen kalabalığı pencerelerinden çıkan vatandaşlar da ilgiyle izledi. Yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında son buldu.

'CIVIL CIVIL BİR YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yılı kutlama törenlerine başladık. Bugün görkemli cıvıl cıvıl bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yarın da törenlerimize devam edeceğiz. Anadolu'daki varlığımızın bininci yılına yaklaşıyoruz. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti birbirinin devamı mahiyetinde devletlerdir. Biz ayrıca bin yılı aşkın devlet geleneğine sahip bir milletiz. Bu son ve ebedi devletimizin 102'nci yılı. Herkes yaptığı işi bu şuurla en mükemmel biçimde yaparak geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
