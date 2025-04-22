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Rize'de Çocuk Bayramı Etkinliği: Yeşilay'dan Destek

Rize'de Çocuk Bayramı Etkinliği: Yeşilay'dan Destek
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Rize Yeşilay Şubesi gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gülbahar Hatun Anaokulu ile birlikte çeşitli aktiviteler düzenledi. Etkinlikte 420 çocuk, halat çekme, uçurtma uçurma ve sokak oyunları gibi eğlenceli etkinliklerle bayram coşkusunu yaşadı.

Rize Yeşilay Şubesi gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gülbahar Hatun Anaokulunca düzenlenen etkinliğe destek verdi.

Çocuklar, Sahil Atletizm Alanında gerçekleştirilen etkinlikte ailelerinin de yardımıyla halat çekme, balon şişirme ve uçurtma uçurma gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.???????

Yeşilay Rize Şubesi Başkanı Selçuk Beşikçi, organizasyonu Gülbahar Hatun Anaokulu, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde 3 yıldır yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe 420 çocuğun katıldığını belirten Beşikçi, "Burada uçurtma uçurma, ebru sanatı, ip çekme, sokak oyunları ve çuval yarışları yapıyoruz. Çünkü çocuklar bunları yaptıkça ekstra oynayabilecekleri oyunların farkına varıyor. Teknoloji bağımlığından uzak, tabletten daha uzak bir gelecek yetiştirme umuduyla mücadele ediyoruz." dedi.

Anaokulu Müdürü Cemil Metoğlu da etkinliğin önemine dikkati çekerek, "Çocukları doğayla iç içe bir formatta eğlendirmeye çalışıyoruz. Onların bayramı olduğunu onlara hissettirmek istiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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