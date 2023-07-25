Rize'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında 'ev kirası artışı' nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve gözaltına alınan şüpheli ise Mücahit K. oldu. Yaralılar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor.